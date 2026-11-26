Con la mira puesta en el Súper Domingo, del cual será anfitrión, el Club Potros viajará con sus tres representativos a la fronteriza Piedras Negras para disputar la ronda semifinal de la Temporada Infantil 2026, en la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

Los corceles de la colonia Tecnológico accedieron a la postemporada tras una sólida campaña regular en las tres divisiones del circuito norteño. La categoría U-12 lideró la tabla general con paso perfecto de 8-0, mientras que la categoría U-8 aseguró el subliderato con marca de 6-1-1 y la U-10 concluyó en la tercera posición con registro de 5-1-2.

De esta manera, la actividad de los potrillos en playoffs iniciará este sábado en punto de las 10:00 a. m., en Piedras Negras, al enfrentar al Club Venados por el boleto a la final en las divisiones Menor e Intermedia. Para el domingo, el club monclovense reanudará hostilidades en la U-12, al medirse a los Broncos de Acuña en busca del pase al duelo por el campeonato.

Tras una semana de intensa preparación en el emparrillado de la colonia Tecnológico, el objetivo del Club guinda es avanzar con sus tres equipos al Súper Domingo de la AFAINC, evento del cual fungirán como anfitriones el próximo sábado 5 de diciembre.