Javier Aguirre presenta convocatoria exclusiva de Liga MX para Mundial 2026

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó su primera convocatoria de cara a la Copa del Mundo 2026, integrada exclusivamente por futbolistas de la Liga MX. Este grupo dará inicio a una concentración prolongada a partir del 6 de mayo, como parte de la preparación rumbo al torneo internacional.

La lista incluye a 12 jugadores del torneo local, acompañados por un grupo de sparrings que participarán en los entrenamientos durante más de un mes. Como parte del plan acordado, los convocados no podrán disputar la Liguilla del Clausura 2026, aunque en casos específicos, como los jugadores de Toluca, se les permitirá participar únicamente en el partido de ida de las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Esta medida fue pactada previamente con los dueños de los clubes de la Liga MX, quienes aceptaron que la fase final del torneo se juegue sin seleccionados nacionales. A cambio, se estableció que las convocatorias incluyan únicamente a futbolistas con reales posibilidades de integrar la lista definitiva mundialista.

Además del plantel principal, Aguirre llamó a jóvenes sparrings provenientes de equipos que no avanzaron a la fase final del campeonato. A estos jugadores se les informó que su inclusión responde a un proyecto a futuro, vinculado con Rafael Márquez, quien tomará el mando del equipo tras el Mundial de 2026.

Previo a su incorporación al Centro de Alto Rendimiento, los futbolistas convocados tendrán un periodo de descanso de una semana. En cuanto a la lista definitiva, el estratega contempla entregarla el 1 de junio, con 26 jugadores, pocos días antes del inicio del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sobre la posible inclusión de Guillermo Ochoa, actualmente en el AEL Limassol, se espera que su nombre sea considerado cuando se sumen los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero, ya que en este primer llamado solo se incluyeron dos porteros.

Convocados Liga MX:

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Érik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros: Armando González (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas)

Sparrings:

Óscar García (León), Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana), Denzell García (FC Juárez), Iker Fimbres (Rayados), Jairo Torres (FC Juárez), Kevin Castañeda (Tijuana)