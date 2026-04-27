Kylian Mbappé sufre lesión que preocupa al Real Madrid

El francés Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid tras salir lesionado en su más reciente compromiso, luego de presentar molestias musculares en la pierna izquierda.

El delantero no pudo continuar en el partido debido a un problema en la parte posterior del muslo, situación que generó preocupación inmediata tanto en el cuerpo técnico como en la afición merengue.

Tras someterse a estudios médicos, el club confirmó que Mbappé presenta una lesión en el músculo semitendinoso. Aunque no se ha dado un tiempo oficial de baja, el reporte indica que su recuperación dependerá de la evolución en los próximos días, lo que deja en incertidumbre su regreso a las canchas.

Este escenario complica seriamente los planes del conjunto blanco en la recta final de la temporada, especialmente en LaLiga, donde el equipo ha perdido terreno en la pelea por el título y ahora podría enfrentar el cierre sin una de sus máximas figuras.

Incluso, distintos reportes apuntan a que existe el riesgo de que Mbappé no vuelva a jugar en lo que resta de la campaña, lo que representaría un duro golpe para el Real Madrid en sus aspiraciones.

Sin embargo, dentro del club no descartan por completo su regreso antes de que finalice la temporada. Todo dependerá de la evolución de la lesión en las próximas semanas, tomando en cuenta los compromisos clave que se avecinan y la relevancia del delantero tanto a nivel de clubes como con la Selección de Francia.