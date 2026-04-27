Diego Castillo se marcha de Algodoneros de Unión Laguna a Texas Rangers

A los Algodoneros de Unión Laguna les llueve sobre mojado. No solo perdieron 7 de sus primeros juegos de la temporada, todos como local, ahora pierden al que había sido, por mucho, su mejor jugador en estos encuentros.

El infielder venezolano Diego Castillo fue llamado por los Texas Rangers, organización con la que buscará una nueva oportunidad en las Grandes Ligas, luego de un paso breve pero demoledor por la Liga Mexicana de Béisbol.

Su impacto fue inmediato. En apenas 9 juegos, Castillo se convirtió en el referente ofensivo del equipo lagunero con números que lo colocaron entre los mejores del circuito. El venezolano firmó un promedio de bateo de .528, el segundo más alto de la liga en ese lapso, además de sumar 19 imparables, 14 carreras impulsadas y 2 cuadrangulares.

El rendimiento del venezolano no solo destacó en el equipo, también lo puso en la conversación de toda la liga en cuestión de días. Su capacidad para producir a la ofensiva fue constante, respondiendo en momentos clave y siendo prácticamente el motor del lineup, en un arranque donde la novena ha batallado por regularidad ofensiva.

Más allá de los números, su presencia le dio otra cara a la ofensiva de Unión Laguna, que ahora tendrá que encontrar respuestas sin su principal generador de carreras en el inicio de campaña. La salida de Castillo obliga a reorganizar el orden al bate y a buscar nuevas alternativas que puedan cubrir ese vacío inmediato.

La directiva de los Algodoneros de Unión Laguna confirmó el movimiento y no tardó en reconocer el aporte del jugador. En su mensaje, el club destacó el profesionalismo de Castillo y le deseó éxito en esta nueva etapa, además de dejar claro que conservan sus derechos de retorno en caso de que regrese al béisbol mexicano.

Para Castillo, el llamado representa una nueva oportunidad de consolidarse en el máximo nivel. El venezolano de 27 años ya cuenta con experiencia en MLB tras su paso por los Pittsburgh Pirates, los Arizona Diamondbacks y los New York Yankees, recorrido que respalda su talento, pero también refleja la búsqueda constante de estabilidad en Grandes Ligas.

Ahora, el reto será ganarse un lugar con los Texas Rangers, una organización que llega como vigente campeona de la Serie Mundial y donde cada espacio se compite al máximo nivel.

Antes de partir, el propio jugador dejó un mensaje a la afición lagunera, dejando abierta la posibilidad de un regreso. "Me toca irme por ahora, pero sé que Dios y la vida va volver a darme la oportunidad de jugar aquí", expresó Castillo.

Así, Diego Castillo se despide tras solo 9 juegos, pero con una marca clara en la LMB, mientras Unión Laguna tendrá que reinventarse sin su bate más encendido en el arranque de la temporada.