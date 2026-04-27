Santiago Giménez enfrenta crisis de goles en AC Milan

La crisis ofensiva en el AC Milan ha alcanzado niveles críticos y a unas semanas de concluir la temporada 2025-206 de la Serie A existe una gran preocupación por perder el lugar de la Champions League la próxima campaña y, en el centro de los señalamientos de la falta de goles se encuentra el delantero mexicano Santiago Giménez.

El conjunto rossonero es tercero de la tabla general con 67 puntos, tres por delante de la Juventus y seis por encima del Como, quinto de la tabla. Los resultados del equipo de Milán se han visto impulsados por la defensiva ante una carencia goleadora que ya preocupa a los altos mandos en San Siro y, donde la posibilidad de realizar cambios importantes, con una posible salida de Giménez, siguen estando presentes.

De acuerdo con un análisis publicado por La Gazzetta dello Sport, la delantera del Milan vive un "ayuno" colectivo que suma 2,787 minutos sin ver portería. En este escenario, la situación de Santiago Giménez es una de las más alarmantes para el técnico Massimiliano Allegri. El rotativo italiano destaca que el "Bebote" ha tenido una campaña sumamente complicada, marcada por una inactividad de cuatro meses y medio debido a lesiones que han mermado su progreso en el Calcio.

El reporte de La Gazzetta es lapidario y, de nueva cuenta cargan contra el delantero mexicano: Santiago Giménez no anota un gol oficial en la Serie A desde el 9 de mayo de 2025, en un partido frente al Bolonia correspondiente a la temporada pasada. Esto se traduce en una sequía personal de 715 minutos.

La falta de ritmo del mexicano quedó evidenciada en el reciente clásico contra la Juventus, donde Allegri prefirió darle entrada al alemán Niclas Füllkrug en los últimos 30 minutos, dejando a Santiago en la banca. Según el medio italiano, el ex del Feyenoord "evidentemente no es presentable" aún para la alta competencia tras su largo periodo de recuperación.

El problema, sin embargo, no termina en Giménez. El Milan registra apenas el doceavo mejor ataque de la Serie A en lo que va de la segunda vuelta. Junto al mexicano, figuras como Christian Pulisic (con 958 minutos sin gol) y Rafael Leão (368 minutos) completan un cuadro de inoperancia que ha obligado al equipo a depender de mediocampistas como Adrien Rabiot para sacar los resultados.