Guillermo Ochoa busca su lugar en el Mundial 2026: ¿Podrá lograrlo?

CIUDAD DE MÉXICO 27-Apr-2026.- Guillermo Ochoa, quien está próximo a cumplir 41 años, no se rendirá en la pelea por ser convocado por Javier Aguirre y así jugar su sexto Mundial de su trayectoria, aunque reconoce el empuje de los jóvenes.

De ser incluido en la lista mundialista, Ochoa promete pelear por la titularidad.

"Es natural, uno se va haciendo más grande. Claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del fútbol, ¿por eso voy a dejar de pelear?, no, para nada.

"Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería", dijo a TUDN.

El portero del AEL Limassol, de Chipre, ha sido severamente criticado por yerros en los últimos juegos, algunas pifias evidencian el paso de los años.

"Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser. Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen 'lo hemos dado todo, lo has dejado todo', entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados.

"Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino, Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle. Entonces, satisfecho, tranquilo y queriendo disfrutar", dijo.