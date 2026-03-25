Lobos se consagran campeones de la Liga de Béisbol en la Temporada 28

Los mejores equipos de la campaña anterior y jugadores emblemáticos de la Liga de Béisbol de 60 y más fueron exaltados con reconocimientos y aplausos, dentro de la ceremonia de inauguración de la Temporada 28.

La ovación más sonora y los máximos honores se los llevó la novena de Lobos, la cual cumplió una de sus mejores participaciones en el circuito de pelota de veteranos, dominando de principio a fin, hasta consagrarse campeón. Así mismo, la manada también llevó a su vitrina el título de champion bat, el cual se adjudicó Reginaldo Sánchez tras culminar la campaña con efectividad de .650.

Por su parte, los Astros de Ávilio Camacho recibieron un honroso subcampeonato, mientras que en tercer lugar figuraron XX de Estancias y los Tigres de Repsa. A su vez, Armando Armendáriz destacó como campeón pitcher de la edición anterior, luego de fraguar una marca perfecta de 6-0 con los Tigres del Oriente.

Además de las distinciones a lo mejor de la campaña anterior, también hubo reconocimientos para los homenajeados Luis Ayala, Ismael Córdova y Alfredo Jiménez, así como para los hermanos Rogelio y Raúl García Sánchez del equipo Rojos.