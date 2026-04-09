Al-Ahli se queja de decisiones arbitrales en la Saudi Pro League

El Al-Ahli no se quedó conforme con el 1-1 ante el Al Feiha en la jornada 29 de la Saudi Pro League y explotó contra los árbitros, debido a que consideró que decisiones erróneas perjudicaron el desarrollo del partido, el resultado final y la posición en la tabla general, donde el Al Nassr de Cristiano Ronaldo es primero.

"El club expresa su profunda insatisfacción con los errores arbitrales que afectaron al partido del primer equipo de fútbol contra Al Fayha en la jornada 29 de la Saudi Roshn League... Las decisiones del árbitro tuvieron un impacto directo en el desarrollo del juego y en su resultado final, lo que a su vez afectó a la posición del equipo en la lucha por el título", indicó el Al-Ahli en un comunicado que difundió en redes sociales.

Varios medios consideran que esas decisiones tienen el objetivo de beneficiar a Cristiano Ronaldo para que él y su equipo logren conquistar el campeonato.

En el Al-Ahli consideran que dos penales no se marcaron a su favor, así lo expresó Ivan Toney, líder de goleo de la liga: "El gran tema son los dos penales; están claros. No sé qué más se le puede pedir: si coge el balón con las dos manos, ¿es penal o no?".

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo es líder general con 70 puntos, mientras que el Al-Ahli es tercero con 66 unidades. Actualmente se disputó la jornada 29 de 34.

"El Al Ahli Club solicita acceso a las grabaciones y a las comunicaciones entre los árbitros y el VAR (árbitro asistente de video), así como a sus interacciones con los jugadores del equipo durante el partido. También solicita explicaciones claras sobre todas las jugadas arbitrales en las que las decisiones no se tomaron correctamente", señaló.