Inicia la Asamblea General Ordinaria de la FEMEBE en Coahuila

Con la presencia de las diferentes asociaciones del país, hoy dará inicio la Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Béisbol, la que por primera vez tendrá sede en esta ciudad.

Será hoy en punto de las 4:00 de la tarde cuando se ponga en marcha dicha asamblea con la acreditación de los delegados de cada uno de los organismos estatales, mientras que a las 5:45 de la tarde se realizará la ceremonia inaugural, en las instalaciones de un conocido hotel de la ciudad.

El profesor Ariel Flores, dirigente de la Asociación de Béisbol de Aficionados de Coahuila, informó que el evento inaugural contará con la presencia de los máximos directivos de la FEMEBE, autoridades municipales y deportivas de la Región.

Posterior a la ceremonia, se llevará a cabo la entrega de aproximadamente 30 trofeos a campeones nacionales, jugadores destacados y autoridades, y la primera jornada concluirá con el informe anual de Enrique Mayorga Betancourt, presidente de la Federación.

Para mañana viernes, la Asamblea continuará en punto de las 9:30 de la mañana con la presentación y discusión del reglamento 2026 de FEMEBE, después habrá presentación de ponencias, ratificación de sedes de torneos para el presente año, revisión de asuntos generales y la clausura del evento, la cual se realizará a las 3:00 de la tarde.