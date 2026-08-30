Diablos logran blanqueada 2-0 ante Gigantes: Omar García destaca

Omar García lanzó siete entradas herméticas en la lomita del parque Raúl Galata y guió a los Diablos a una victoria por blanqueada de 2-0 sobre Gigantes "B", para aventajar en la semifinal de la categoría Pre-Junior de la Liga Ribereña de Béisbol.

El as de la rotación abridora de los pingos estuvo intratable y se apuntó el acierto tras una dominante labor en la que apenas admitió tres imparables, dio una base por bola y recetó cinco ponches; por su parte, Ian Ruiz y Matías Valle lo respaldaron con anotaciones en la primera entrada para consumar un valioso triunfo en el primer duelo de la serie.

La derrota fue para Santiago Briseño, pese a cumplir una sólida apertura. El lanzador de los colosos tiró pelota de dos carreras, dos hits, tres pasaportes y siete ponches, pero no tuvo apoyo de su ofensiva.

El duelazo de pitcheo dejó apenas cinco imparables entre ambos bandos. Matías Valle y Angel Ledezma pegaron de 3-1 por Diablos, mientras que Emiliano Rodríguez y Santiago Briseño tuvieron el mismo desempeño en la registradora por Gigantes "B", seguidos por Sebastián Neira, quien pegó de 2-1. La disputa por el pase a la final continuará la próxima semana con el segundo duelo de la serie.