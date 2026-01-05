Alan Mozo deja Chivas y se une a Pachuca: nuevo reto en la Liga MX

El mercado de transferencias de la Liga MX sigue dejando movimientos importantes y uno de los más llamativos es el de Alan Mozo, quien ya fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Pachuca. El lateral derecho pone fin a su etapa con Chivas, equipo al que llegó con altas expectativas, pero del que se despide tras un periodo marcado por la irregularidad y la falta de continuidad.

A sus 28 años, Mozo deja al conjunto rojiblanco luego de perder protagonismo dentro del proyecto deportivo. Durante el torneo anterior, su participación fue mínima, ya que apenas disputó tres partidos oficiales, reflejo de la dificultad para adaptarse al estilo de juego del equipo y de la fuerte competencia interna que terminó por relegarlo en la rotación.

El acuerdo entre ambas instituciones establece que el defensor mexicano llega a los Tuzos del Pachuca en calidad de préstamo por un año con opción a compra, lo que abre la puerta a una posible permanencia si logra consolidarse. Pachuca se convierte así en el tercer club de Primera División en la carrera de Mozo, quien buscará relanzar su trayectoria en una institución reconocida por el desarrollo de talento nacional.

La salida de Alan Mozo de Chivas responde principalmente a factores deportivos. Dentro del esquema del actual cuerpo técnico, otros jugadores lograron afianzarse en la lateral derecha, dejando sin espacio al exjugador de Pumas, quien nunca logró recuperar el rol protagónico que tuvo en etapas anteriores de su carrera.

Ante este panorama, tanto el club como el futbolista optaron por buscar una alternativa que beneficiara a ambas partes. La despedida fue cordial y el conjunto tapatío utilizó sus redes sociales para agradecerle su paso por la institución. "Gracias por estos años defendiendo la rojiblanca con pasión, energía y compromiso", publicó Chivas, deseándole éxito en su nuevo reto profesional.

Fiel a su tradición, Pachuca hizo oficial el fichaje con uno de sus ya característicos videos creativos en redes sociales. Aprovechando la celebración del Día de Reyes, el club presentó a Mozo caracterizado como un Rey Mago, acompañado del mensaje: "Listo para fortalecer esta aventura y seguir la estrella junto con ustedes".

El lateral mexicano ya había reportado días antes en la Universidad del Futbol, donde realizó los exámenes médicos y físicos correspondientes, quedando habilitado para integrarse al plantel. Este lunes, Alan Mozo se incorporó de lleno a los entrenamientos bajo las órdenes de su nuevo director técnico, el argentino Esteban Solari.

Con este movimiento, Pachuca refuerza su defensa y le ofrece a Mozo un entorno ideal para recuperar regularidad, confianza y protagonismo, en un club que históricamente ha sabido potenciar a futbolistas en busca de una segunda oportunidad dentro del fútbol mexicano.