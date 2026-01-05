Renata Zarazúa avanza a segunda ronda en Auckland tras vencer a Sloane Stephens

La tenista mexicana Renata Zarazúa comenzó el 2026 con una importante victoria en Oceanía, esto de cara a su participación en el Abierto de Australia. Por esa razón inició su actividad en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, donde avanzó a la segunda ronda tras derrotar a la estadounidense Sloane Stephens.

Zarazúa se impuso por parciales de 7-5, 4-6 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase del certamen luego de un partido de dos horas y media. El segundo set resultó el más complejo para la mexicana ante la elevación del nivel de juego de su rival, campeona del US Open 2017 y con amplia experiencia en el circuito WTA.

Esta es la segunda ocasión en la que Renata Zarazúa derrota a Sloane Stephens. La primera vez fue en 2020, cuando se enfrentaron en el Abierto de Acapulco, donde la mexicana se impuso en dos sets por parciales de 6-4 y 6-2.

Ubicada actualmente en el puesto 77 del ranking WTA, Renata Zarazúa sumó además su segunda victoria frente a una campeona de un torneo de Grand Slam. En agosto pasado había vencido a Madison Keys sobre arcilla, y ahora dejó fuera a Stephens, una de las tenistas más reconocidas del circuito. Este resultado representa además su primer triunfo del 2026, luego de su último partido oficial en 2025, cuando perdió en la Billie Jean King Cup ante Victoria Mboko por doble 6-1.

La tenista mexicana se enfrentará en la segunda ronda del torneo de Auckland a la china Xinyu Wang, séptima preclasificada del certamen. Wang derrotó a la estadounidense Caty McNally con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5.

El partido se realizará el 6 de enero, en horario aún por definir, y corresponderá a los octavos de final del torneo.

El desempeño de Renata Zarazúa, de 28 años, en Auckland llega en un momento clave, justo en la antesala del Australian Open 2026, donde la mexicana aparece como la principal carta del tenis mexicano. A diferencia de otros años, Zarazúa se clasificó de manera directa al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada.

Por su parte, Ana Sofía Sánchez también estará en Australia, aunque en la rama individual femenil, donde deberá buscar su clasificación desde etapas previas. En tanto, Rodrigo Pacheco competirá en la rama varonil, sin tener todavía asegurado un lugar en el cuadro principal del Abierto de Australia.