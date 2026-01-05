Ulises Loza se prepara para el selectivo nacional de atletismo en marzo 2026

Luego de cerrar un 2025 lleno de resultados positivos, el corredor monclovense Ulises Loza arranca el 2026 con renovada motivación y un objetivo claro: ganarse un lugar en la representación mexicana que asistirá a los Juegos Centroamericanos, a celebrarse este año en República Dominicana.

En entrevista para La Voz, Loza compartió que desde los primeros días del nuevo año trasladará su base de entrenamientos a la Ciudad de México, donde trabajará intensamente bajo la dirección del profesor Rodolfo Gómez, con la finalidad de alcanzar su mejor forma física de cara al selectivo nacional, programado tentativamente para el mes de marzo.

"Se va a hacer un selectivo, allá por el mes de marzo. Todavía no nos confirman la sede, pero sabemos que habrá una competencia muy fuerte por la representación de México. Vamos a estar bastante ocupados entre entrenamientos y competencias, buscando mejorar los tiempos y meternos de lleno en la pelea", señaló el atleta.

Loza aseguró sentirse en un gran momento tanto físico como anímico, aunque es consciente del nivel que encontrará en la justa clasificatoria. "Me siento muy motivado y con mucha confianza, sabiendo que habrá grandes competidores. Físicamente estoy al cien por ciento y listo para dar pelea. El objetivo es claro: buscar ese pase a los Centroamericanos", afirmó.

El fondista participará en las pruebas de 5 mil y 1,500 metros, además del medio maratón, disciplinas en las que espera consolidarse como uno de los mejores del país. Como parte de su preparación, durante los primeros meses del año tomará parte en diversas competencias en estados como Nuevo León, Sinaloa y Veracruz, las cuales servirán para afinar su ritmo y evaluar su progreso.

"Vamos a abrir el año con la Copa Nuevo León. Ahí esperamos acercarnos a la marca que estamos buscando. Mi objetivo es correr entre 13'30 y 13'35, cuando actualmente mi mejor registro es de 13'45", explicó.