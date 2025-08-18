Alana Flores vence a Gala Montes en Supernova Strikers

La esperada pelea entre Alana Flores y Gala Montes finalmente se realizó en el evento Supernova Strikers, una noche marcada por el boxeo, la música y figuras del espectáculo. Luego de semanas de polémica, las dos celebridades se enfrentaron en un combate que captó la atención de más de 10 millones de espectadores por streaming.

Alana Flores dominó la pelea desde el inicio, mostrando una técnica pulida y golpes de poder que convencieron plenamente a los jueces. A pesar de que Gala Montes llegó con mayor peso y estatura —superando por 13 kilos y 19 centímetros a su oponente—, su presión en ciertos momentos no fue suficiente para revertir el dominio de la streamer regiomontana.

Los tres jueces otorgaron la victoria a Flores de manera unánime con tarjetas idénticas: 30-26. Esta representa la cuarta victoria consecutiva para Alana en el circuito de boxeo entre celebridades, manteniéndose invicta.

Al concluir el combate, ambas competidoras mostraron deportivismo: Gala reconoció su derrota y felicitó a su rival, mientras que Alana destacó que la actriz ha sido la contrincante más difícil que ha tenido hasta ahora.

La noche también incluyó otras peleas de alto perfil, como la de Franco Escamilla contra el ‘Escorpión Dorado’ (Álex Montiel), en la que el comediante regiomontano salió victorioso. Para cerrar la velada con sorpresa, Bárbara de Regil apareció en las pantallas del evento para aceptar un enfrentamiento con Alana Flores el próximo año.