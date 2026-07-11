Aldo de Nigris responde a Mar Bernal tras incidente en Monterrey

MONTERREY, Nuevo León.- El exfutbolista profesional y figura del deporte regiomontano, Aldo de Nigris, rompió el silencio y respondió de manera formal a las declaraciones emitidas por una ciudadana identificada como Mar Bernal. La controversia cobró relevancia internacional en las plataformas digitales tras la difusión de un material audiovisual donde se documentó el momento preciso en que la mujer desechó en un contenedor de basura pública una orden de tacos que el exdelantero le había obsequiado de forma voluntaria en las calles de la capital del estado de Nuevo León.

Aldo de Nigris se pronuncia sobre el incidente con Mar Bernal, mostrando empatía y respeto.

A través de sus canales de comunicación institucionales, el ahora analista deportivo externó su postura respecto al polémico incidente, manifestando que su única intención al aproximarse a las personas en la vía pública fue realizar un gesto solidario sin buscar retribución mediática alguna. De Nigris enfatizó que respeta el libre albedrío y las determinaciones individuales de cada ciudadano, desestimando guardar cualquier tipo de rencor o resentimiento social en contra de Mar Bernal, a quien le deseó bienestar a pesar de la cascada de críticas negativas que la usuaria ha recibido por parte de la comunidad virtual.

Mar Bernal argumenta que su reacción fue por desconfianza ante situaciones grabadas en la calle.

Por su parte, la mujer involucrada en el suceso argumentó previamente en sus redes personales que su reacción obedeció a una desconfianza natural ante dinámicas callejeras que son grabadas por creadores de contenido, señalando que temía por su seguridad personal. No obstante, las explicaciones ofrecidas por Bernal no lograron contener la indignación generalizada de miles de internautas, quienes calificaron la acción de tirar los alimentos como un acto severo de descortesía y falta de empatía ante la situación de vulnerabilidad alimentaria que atraviesan otros sectores de la población.

La comunidad virtual reacciona con críticas hacia Mar Bernal por su decisión de desechar los tacos.

Con esta declaración pública, Aldo de Nigris busca dar por cerrado el tenso capítulo mediático que lo posicionó como una de las principales tendencias de conversación en el país durante las últimas horas. El exseleccionado nacional agradeció de forma sincera las muestras de respaldo y el cariño incondicional manifestado por sus miles de seguidores, reiterando que continuará impulsando y participando en iniciativas de carácter social y comunitario de manera independiente a las opiniones y los malentendidos surgidos en el entorno digital.