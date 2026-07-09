Club Astros anuncia liga de béisbol Prendamos Monclova en honor a Carlos Leija

El Club Astros hizo oficial que su tradicional liga de béisbol cambiará de nombre para la Temporada 2026, y llevará por título 'Prendamos Monclova', además de jugarse en honor al destacado beisbolista Carlos Leija González, a manera de homenaje.

Con esto, el circuito busca mantener viva la tradición beisbolera de la región y rendir honores a una figura que dejó huella en el rey de los deportes, como lo es Leija González.

De acuerdo con la información proporcionada por Javier Soto, directivo del Club, el arranque oficial está programado para el domingo 26 de julio, fecha en la que se dará el grito de playball con una magna ceremonia y al menos 5 series por disputarse en diferentes diamantes de Monclova.

Además, se confirmó que el circuito contará con tres jugadores refuerzos provenientes de la Liga del Norte, lo que elevará el nivel competitivo de una de las ligas más emblemáticas del béisbol local.

Hasta el momento se reportan 10 equipos listos para tomar parte de la campaña, mientras que el cierre de registros será el próximo lunes 20 de julio durante la junta previa. Los clubes interesados en integrarse aún pueden solicitar información con el coordinador Javier Soto Zamarrón, al teléfono 866 143 49 71, donde recibirán detalles sobre los requisitos de inscripción, reglamento y el desarrollo de la justa.