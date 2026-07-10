España avanza a Semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Bélgica

CIUDAD DE MÉXICO, 10-Jul-2026.- Aprovechando un par de malos rechaces, España venció 2-1 a Bélgica y avanzó a las Semifinales del Mundial 2026; va ante Francia.

España está en las Semifinales y deberá agradecerle a Thibaut Courtois.

El portero de Bélgica, quien milita en el Real Madrid y conoce bien a muchos de la Selección de España, tuvo que abandonar el duelo por una lesión, y eso cambió la ruta del partido donde La Roja venció a Bélgica en duelo de Cuartos de Final que se realizó en Los Ángeles.

España ahora se medirá contra Francia el martes en Dallas en una de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Los españoles abrieron el marcador al minuto 29 y todo parecía que sería un juego tranquilo donde sumarían más goles en el marcador, pues no dejaban de llegar.

En una jugada colectiva, la selección española llegó a la última línea donde Dani Olmo sacó un disparo que rechazó el arquero Courtois, pero en el rebote quedó vivo el balón en el área para que le cayera a Fabián Ruiz, que no perdonó con derecha.

Los belgas no tardaron en responder. La jugada la inició Kevin De Bruyne, quien filtró un pase para Timothy Castagne. Se fue por la banda y mandó un centro preciso para que Charles De Ketelaere, quien se anticipó para rematar con la cabeza y romper las redes de Unai Simón, quien recibió así su primer gol del Mundial 2026.

Y el marcador se mantuvo 1-1 gracias a la labor de Thibaut Courtois, quien abandonó el partido al minuto 71 por una lesión muscular en la pierna izquierda. Se resintió en una jugada al minuto 67, trató de ver si podía pero pidió el cambio.

El guardameta del Real Madrid salió entre lágrimas. Había hecho cuatro atajadas clave en el duelo.

Entró Senne Lammens, quien sacó los nervios a la primera de peligro. Al 87 cometió una mala atajada que a la postre fue la eliminación de Bélgica.

Un tiro de larga distancia de Pau Cubarsí no lo atajó bien el portero del Manchester United.

Dejó la pelota viva en el área chica y llegó Mikel Merino, quien acababa de entrar dos minutos antes, para empujarla a las redes sin piedad.

En el 90+1' los belgas parecían que empataban. Simón salió apresurado, se lo llevaron por la banda y la defensa evitó el empate que mandaba el duelo a tiempo extra.

España regresa a unas Semifinales, algo que no vivían desde 2010, y enfrentando a Francia.