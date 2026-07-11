Fallece Jayden Adams a los 25 años, futbolista sudafricano que participó en el Mundial 2026

El fútbol sudafricano atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns e integrante de la selección de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026. El futbolista falleció este sábado a los 25 años, hecho que fue confirmado por diversas autoridades y organismos relacionados con el balompié del país.

Adams era considerado una de las principales promesas del fútbol de Sudáfrica. Durante la Copa del Mundo de 2026 participó en los tres encuentros de la fase de grupos con la selección de los Bafana Bafana, colaborando en la histórica clasificación del equipo a los octavos de final.

Impacto en la comunidad

El jugador también enfrentó un difícil episodio personal durante el torneo, luego del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams. A pesar de esa situación, permaneció con el combinado nacional y disputó el partido frente a la República Checa, una decisión que recibió reconocimiento por su compromiso con el equipo.

En el ámbito de clubes, Adams vivía uno de los mejores momentos de su trayectoria. Después de destacar con Stellenbosch FC, se incorporó a Mamelodi Sundowns, donde se afianzó en el mediocampo y contribuyó a la obtención de importantes títulos, entre ellos la Liga de Campeones de la CAF. Su rendimiento también le permitió consolidarse como un jugador habitual en la selección nacional.

Reacciones a la muerte

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido dadas a conocer oficialmente. La Policía de Sudáfrica informó que inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda de Ciudad del Cabo, sin ofrecer más detalles sobre el caso.

La noticia generó numerosas muestras de pesar. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentó la muerte de quien calificó como uno de los talentos más destacados del fútbol nacional. Asimismo, el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos expresó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros y aficionados del futbolista.