SIMAS Monclova elimina a Atlético Español en cuartos de final del Fútbol Mayor

El equipo de SIMAS dio la sorpresa en la liguilla del Fútbol Mayor al eliminar al superlíder Atlético Español, al que derrotó por marcador de 3-2 en partido de la ronda de cuartos de final.

De una dominante actuación en la fase regular, los toros del Atlético pasaron a la decepción en la "fiesta grande", al caer en la primera fase de eliminación ante el último equipo en lograr la calificación.

Jaciel Sánchez lideró el ataque de SIMAS con un par de anotaciones que sirvieron para soportar la ventaja, mientras que Rubén Ríos contribuyó con un tanto que remachó el sorpresivo triunfo; por su parte, el Atlético contó con anotaciones de Carlos Peña y Arturo Jiménez, los cuales no alcanzaron para evitar su despedida del certamen.

Con mayor puntería desde los once pasos, el Real San Francisco se impuso por 4-3 ante Ferretera Villarreal y consiguió su pase directo a la final del certamen copero.

José Maldonado hizo el tanto del conjunto ferreterista, mientras que los franciscanos respondieron con un tanto de Otoniel Medina para emparejar los cartones 1-1, en el tiempo reglamentario, y posteriormente imponerse en una dramática tanda de penaltis.

En otra serie, Deportivo Pegasso y Amigos de Garín fueron descalificados por actitud antideportiva, dejándole el camino libre al San Francisco para avanzar a la final, mientras que SIMAS enfrentará al Cruz Azul de San Buena por el pase al juego por el título.