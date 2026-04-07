Obed Vargas es convocado por Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona

Tras su titularidad contra Barcelona en LaLiga, Diego Simeone volvió a convocar a Obed Vargas para un compromiso de Champions League, donde el Atlético de Madrid enfrentará a los culés en el Spotify Camp Nou.

Atlético de Madrid se enfrentará este miércoles 8 de abril al Barcelona por los Cuartos de Final de ida en la Champions League, protagonizando el segundo episodio de la triple cartelera entre los colosos españoles.

Para este compromiso, Obed Vargas es parte de la convocatoria de Diego Simeone, sin embargo, está prácticamente descartada la titularidad del mediocampista mexicano para este duelo que marcará un antes y un después en la temporada de ambos conjuntos.

Con más de 60,000 aficionados en las renovadas tribunas del Spotify Camp Nou, este será el partido estelar del segundo día de actividades de Cuartos de Final, donde Bayern Múnich y Arsenal tomaron ventaja como visitantes frente a Real Madrid y Sporting Lisboa, respectivamente.

Con bajas en el mediocampo para medirse al Barcelona, Obed Vargas arrancaría como suplente en este duelo de los Cuartos de Final de ida, sin embargo, al no estar disponibles Johnny Cardoso y Pablo Barrios, el azteca podría vivir sus primeros minutos en Champions League.

Esta sería la alineación de Atlético de Madrid para el partido ante Barcelona:

Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Será el martes 14 de abril cuando Atlético de Madrid reciba al Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde los más de 70,000 aficionados Colchoneros tratarán de hacer sentir la localía y obtener su boleto a las Semifinales de Champions League, manteniendo el sueño de llegar a Budapest el siguiente sábado 30 de mayo.