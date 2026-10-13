Algodoneros arrasa a Royals en partido de béisbol infantil: 18-8

Al equipo de Algodoneros le bastaron cuatro entradas para fraguar una abultada victoria de 18 carreras a 8 sobre Royals, al enfrentarse el fin de semana dentro de la categoría 9-10 años de la Liga de Béisbol Furiazul.

El pitcheo de los Reales batalló para encontrar la zona de strike y terminó regalando 15 pasaportes, los cuales fueron aprovechados por Algodoneros para elaborar una cantidad importante de anotaciones. La novena guinda sumó un par de rayitas en el primer capítulo, impulsadas por Mauro Rodríguez; luego fabricó tres más a cargo de Mía Luna, Alex Castellanos y Mariana Ríos en la segunda tanda.

Para el tercer episodio, los Algodoneros remontaron la pizarra con un rally de siete, mientras que en el cuarto rollo definieron la victoria con un ataque de seis que fue comandado por Ian Rangel y Mauro Rodríguez. Por su parte, los Royals se habían adelantado con un rally de cinco en la inicial; luego Joel Barrera e Iker Córdova timbraron en la segunda tanda, y Emiliano Barrera cruzó el pentágono en el tercer episodio con la octava y última carrera.

Dilan Cano subió a la lomita del Parque Xochipilli en la segunda entrada y realizó un gran relevo que le valió el éxito, a la vez que Abdiel Rodríguez cargó con la derrota. Por otro lado, Mauro Rodríguez fue el mejor bateador de la novena guinda al pegar de 3-2 con tres producidas, mientras que por Royals destacó Miguel Torres con marca de 3-2 y cuatro remolcadas.