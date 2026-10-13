Astros y Mets dividen honores en la Liga de Béisbol Prendamos Monclova

Con división de honores, los equipos Astros y Mets le pusieron el cerrojo a la campaña regular de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", el pasado domingo.

Brayan Moreno y Víctor Marrero contribuyeron con un par de anotaciones en el fondo de la sexta entrada para sellar una apretada victoria de Astros por pizarra de 8-7 en el primer encuentro de la doble cartelera sobre el diamante del Parque AHMSA.

Los espaciales habían tomado ventaja desde el primer rollo con timbres de Víctor y Nicolás Marrero, luego elaboraron triple producción en la segunda tanda, mientras que Cristian Marrero timbró en la tercera para poner los cartones 6-0. Los metropolitanos respondieron en la cuarta y sexta tanda sumando de a dos carreras, mientras que en el séptimo capítulo amenazaron con la remontada al sumar tres carreras por medio de Jesús Alejo, Axel Alejo y Diego Mayorga.

El acierto fue para el pitcher Juan Barrón, perdió Daniel Sánchez, mientras que Víctor Marrero y Maurilio Romo lideraron el ataque ganador al pegar de 3-2.

Posteriormente, los Mets emparejaron la serie con un triunfo por pizarra de 7 carreras a 5 en la segunda confrontación, en la que Sergio Acevedo se anotó el éxito sobre el montículo y Edwin Sánchez sufrió el descalabro.

Los metropolitanos se adelantaron en la primera entrada con timbres de Diego Mayorga y Raúl Rodríguez, luego se despegaron con un rally de cuatro en la cuarta tanda y Eduardo Alfaro anotó en la quinta tanda para el score 7-0. Astros tuvo una reacción tardía y logró un rally de cinco en la quinta para recortar la diferencia en el score final.