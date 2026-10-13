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Astros y Mets dividen honores en la Liga de Béisbol Prendamos Monclova
La serie se cerró con un emocionante enfrentamiento en el Parque AHMSA, donde ambos equipos mostraron su competitividad.
Con división de honores, los equipos Astros y Mets le pusieron el cerrojo a la campaña regular de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", el pasado domingo.
Brayan Moreno y Víctor Marrero contribuyeron con un par de anotaciones en el fondo de la sexta entrada para sellar una apretada victoria de Astros por pizarra de 8-7 en el primer encuentro de la doble cartelera sobre el diamante del Parque AHMSA.
Los espaciales habían tomado ventaja desde el primer rollo con timbres de Víctor y Nicolás Marrero, luego elaboraron triple producción en la segunda tanda, mientras que Cristian Marrero timbró en la tercera para poner los cartones 6-0. Los metropolitanos respondieron en la cuarta y sexta tanda sumando de a dos carreras, mientras que en el séptimo capítulo amenazaron con la remontada al sumar tres carreras por medio de Jesús Alejo, Axel Alejo y Diego Mayorga.
El acierto fue para el pitcher Juan Barrón, perdió Daniel Sánchez, mientras que Víctor Marrero y Maurilio Romo lideraron el ataque ganador al pegar de 3-2.
Posteriormente, los Mets emparejaron la serie con un triunfo por pizarra de 7 carreras a 5 en la segunda confrontación, en la que Sergio Acevedo se anotó el éxito sobre el montículo y Edwin Sánchez sufrió el descalabro.
Los metropolitanos se adelantaron en la primera entrada con timbres de Diego Mayorga y Raúl Rodríguez, luego se despegaron con un rally de cuatro en la cuarta tanda y Eduardo Alfaro anotó en la quinta tanda para el score 7-0. Astros tuvo una reacción tardía y logró un rally de cinco en la quinta para recortar la diferencia en el score final.