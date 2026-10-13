AVR B vence a Valkirias y avanza a la final en la Liga Rangelitos

En una semifinal que se tornó reñida de principio a fin, el equipo de AVR “B” superó en tres intensos sets a la escuadra de Valkirias para avanzar al juego por el campeonato de la categoría Femenil, en la Liga de Voleibol Rangelitos.

El pasado domingo, en la cancha del gimnasio municipal “Milo” Martínez, AVR selló su boleto de entrada a la final de la Temporada 2026 tras un partidazo.

AVR abrió la contienda con mejor ritmo y logró sellar cartones de 25-21 para tomar la delantera, pero Valkirias respondió oportunamente y emparejó el partido con parciales de 25-20 en el segundo capítulo.

La definición fue dramática. Ambas escuadras se disputaron el triunfo en cada jugada, pero AVR “B” fue más preciso en los saques y remates, imponiéndose por 15-13 para consumar la victoria y el acceso a la final, donde se encontrará con el equipo de Leonas.

En partido de la categoría varonil, el equipo de Estrellas dio un paso firme rumbo a los playoffs tras vencer a Bulls en dos sets corridos. Los estelares definieron con parciales de 25-20 y 25-22 para agenciarse el resultado en encuentro celebrado dentro de la cartelera dominical, en la jornada 28 del calendario regular.