Cleveland Guardians vence a Tampa Bay Rays en primer juego de la serie

Cleveland Guardians se quedó con el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y este martes, la novena dirigida por el mánager Stephen Vogt buscará aumentar su ventaja y encaminarse a la Serie Mundial cuando se midan a Tampa Bay Rays.

La serie arrancó este lunes y Guardians se quedó con el triunfo por pizarra de 7-3, gracias a una destacada actuación de Chase DeLauter y Patrick Bailey.

Ambos se volaron la barda una vez; DeLauter convirtió tres carreras y produjo una. Los maderos de los Guardians buscan volver a sonar este martes en el segundo de la serie. De ser así, sería una ventaja enorme para ellos, pues después de esta noche, la serie se muda a Progressive Field, donde Cleveland buscará sellar la serie.

Por Tampa Bay hay que estar al pendiente de ver la actuación del mexicano Joanathan Aranda, quien contribuyó de manera óptima en la serie divisional para eliminar a Yankees. Ya lo dijo Vinny Castilla en charla con RÉCORD hace unos días, Aranda es un bateador que sabe conectar en el momento adecuado y que cualquier equipo lo quisiera en su alineación.