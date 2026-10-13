Gamaliel Gaytán anota hat-trick y guía al Deportivo Socorro a victoria 4-1

Gamaliel Gaytán estuvo incontenible frente a la portería y firmó un hat-trick para encaminar al Deportivo Socorro a una victoria por goleada de 4-1 sobre Toros, en partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Municipal de Fútbol, disputado en la cancha de la Unidad Deportiva.

El diez de la escuadra rojinegra brindó una de sus mejores actuaciones en la campaña y fue pieza clave para conquistar el octavo triunfo del conjunto socorrista. Gaytán abrió su cuenta personal al minuto 24 y volvió a hacerse presente en el marcador al 41 y 82, para completar su triplete y encaminar el contundente resultado.

Por su parte, Kevin Valdez se unió a la causa con un tardío gol al minuto 84 para ponerle el cerrojo a la goleada. A su vez, Orlando Alvarado estrenó los cartones con un tanto al 21, que a la postre sirvió para salvar la honra.

Con este resultado, Deportivo Socorro llegó a 24 unidades y se mantiene al frente de la categoría Premier con 24 unidades. En contraparte, Toros permaneció con 13 puntos.