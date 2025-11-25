Allan Saint-Maximin pone fin a los rumores sobre jugar el Mundial con Haití

Allan Saint-Maximin, delantero del Club América, decidió aclarar públicamente los rumores que lo vinculaban con la Selección de Haití, luego de que el combinado caribeño lograra una histórica clasificación a la Copa del Mundo. Su nombre comenzó a circular debido a su elegibilidad por raíces familiares, pero el jugador fue tajante: no tiene intención de sumarse al proyecto haitiano.

¿Qué dijo Allan Saint-Maximin sobre Haití?

A través de un mensaje en francés acompañado de su traducción al español, el futbolista expresó su satisfacción por el logro de Haití y, al mismo tiempo, despejó cualquier duda. "Quisiera felicitar al pueblo haitiano y a la selección nacional por esta histórica clasificación... Estoy sinceramente feliz por Haití", escribió.

Posteriormente abordó directamente los señalamientos: "Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití."

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Saint-Maximin cerró su comunicado reconociendo el esfuerzo del equipo que obtuvo el boleto mundialista y pidió que se respete su mérito: "Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial... Mucha suerte para ellos."

Los rumores surgieron debido a que el futbolista, nacido en Francia, tiene la posibilidad de representar a Haití por su ascendencia y porque nunca ha jugado con la selección absoluta francesa, aunque sí completó su proceso en las inferiores. La clasificación de Haití motivó especulaciones sobre un posible "fichaje de impacto", pero Saint-Maximin dejó claro que no será así y que continuará concentrado en su carrera.