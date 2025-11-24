José Armando Flores brilla en la final U-12: Potros de Monclova campeones invictos

El Club Potros de Monclova redondeó una temporada perfecta al proclamarse campeón invicto en la categoría U-12, dentro de la Temporada Infantil 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

¿Qué ocurrió?

En la gran final disputada el pasado domingo en Piedras Negras, los corceles de la colonia Tecnológico vencieron al Club Dragones por holgada diferencia de 28 puntos contra 0, para quedarse con la corona de la categoría mayor.

José Armando Flores, quien porta el número 1 en el jersey, fue la figura del partido al conseguir 14 puntos para liderar la ventaja de la escuadra guinda. En el primer cuarto del encuentro, Bastian Gutiérrez recibió un largo pase y tras una corrida de más de 20 yardas llegó a la zona de diagonales para adelantar 6-0 a los corceles. Posteriormente, en el tercer cuarto, José Armando Flores concretó un touchdown y una conversión para ampliar la diferencia 14-0, mientras que Rogelio Martínez sumó otros 6 puntos tras una espectacular corrida de más de 50 yardas para llegar a la tierra prometida.

Ya en el último cuarto, la escuadra del coach Santiago Carrizales le puso el cerrojo al triunfo que valió el campeonato. Flores consiguió su segundo touchdown de la tarde y Rogelio Martínez lo secundó con la conversión para sellar el 28-0 en el marcador final.

Tras el final del partido, jugadores, cuerpo técnico y porra del Club Potros festejaron efusivamente por el campeonato obtenido, luego de una gran campaña en la que hilvanaron 9 victorias durante la fase regular, siendo el equipo con más puntos anotados y menos puntos recibidos.

Por otro lado, en la categoría U-10, Potros se quedó con un honroso subcampeonato tras caer ante Vaqueros de Ciudad Acuña por marcador de 12-8. Luis Armando Garza hizo un touchdown y Derian Pérez contribuyó con la conversión para acercar a la escuadra guinda.