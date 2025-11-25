Penta Zero Miedo sufre dolorosa lesión en plena lucha

El luchador mexicano Penta Zero Miedo quedó fuera del torneo The Last Time Is Now después de lesionarse el hombro izquierdo durante su enfrentamiento contra Solo Sikoa, lo que frustró sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

La lesión ocurrió cuando Penta intentó ejecutar una pinza aérea sobre Sikoa; sin embargo, la caída provocó el daño en su hombro, impidiéndole continuar en el combate y obligándolo a abandonar el torneo.

¿Qué ocurrió?

El mexicano buscaba llegar lo más lejos posible en esta justa, cuya recompensa final es un combate frente a John Cena, programado como la última lucha del icónico gladiador el próximo 13 de diciembre. Penta se mostraba sólido en el ring, pero el accidente lo dejó sin posibilidades de competir por esa histórica oportunidad.

Además, el torneo representaba para Penta un potencial reencuentro con su hermano Rey Fénix, uno de los momentos más esperados por la afición latina debido a la enorme popularidad de ambos.

¿Quiénes participan en el torneo?

The Last Time Is Now, iniciado el 10 de noviembre, reúne también a figuras como Damian Priest, Rusev, The Miz, LA Knight y Dominik Mysterio, todos compitiendo por el lugar ante Cena.