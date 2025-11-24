Real Lauritos se impone 4-0 a Deportivo Elite y suma 3 puntos en la Liga

La escuadra de Rec Audio reservó un lugar en la final del Torneo de Copa dentro de la categoría "B" del fútbol fronterense tras vencer a Leones Occi por abultada diferencia de 5-0, en partido que disputaron el pasado domingo.

Diego Ayala tuvo una inspirada actuación en la cancha Lorenzo Mendoza de la colonia La Sierrita y firmó un par de anotaciones para encabezar la victoria que le valió al conjunto azulcrema la oportunidad de buscar el título del certamen copero. Eduardo Reyna, Axel Reyes y Diego Rodríguez se sumaron a la causa con un tanto para darle tintes de goliza al resultado frente a unos inofensivos Leones de la colonia Occidental, los cuales fueron incapaces de conseguir por lo menos el gol de la honra.

En partido correspondiente al Torneo de Liga, el Real Lauritos sumó 3 valiosos puntos después de vencer al Deportivo Elite por goleada de 4-0, dentro de la jornada 11. Pedro Mata fue la figura del Real al concretar en dos ocasiones para apuntalar la ventaja, a la cual se sumaron Iván Zúñiga y Ramiro Campuzano con un gol para liquidar al Elite, conjunto que además de la dolorosa derrota cargó con la expulsión de Jesús Rosas.