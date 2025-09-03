Notaría Maldonado vence a Cachorros en duelo emocionante en El Mezquital

Con agónica anotación de Amador Iglesias, el equipo de Alpine le sacó una sufrida victoria a la Colonia Obrera por marcador de 4-3, la cual le valió el liderato en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

Alpine tomó la iniciativa en el marcador de forma tempranera. Cristian Espinoza mandó la redonda a las redes al minuto 6 y Pedro Sarabia regaló un desafortunado autogol al 10´, el cual significó el 2-0 para los dirigidos por Santos García. Por su parte, Alfonso Hernández contribuyó con el tercero, al 15´, y Amador Iglesias apareció al 85´ para definir la victoria.

Por su parte, los obreros respondieron al minuto 13 con un gol de Héctor Morado para recortar la diferencia, luego Herson Ortiz descontó al 68´ y Osmar Quintanilla anotó al 70´ para empatar los cartones momentáneamente, 3-3.

Con este resultado, Alpine llegó a 34 unidades y se posicionó al frente de la tabla en la categoría Premier Plus, a la vez que la Obrera se quedó con 27 unidades, manteniéndose en zona de clasificación.

NOTARÍA SUPERA A CACHORROS

El conjunto de Notaría Maldonado sumó su octavo triunfo de la campaña tras superar a Cachorros por marcador de 4-2, en duelo que sostuvieron en la cancha de El Mezquital.

La ventaja de los notarios fue labrada con anotaciones de Kevin Briones al minuto 28, Brandon Martínez al 47´, Uziel Zavala al 48´ y Jorge Treviño, quien definió el resultado con una oportuna anotación al minuto 85; por Cachorros, Giovani Martínez anotó al minuto 13 para abrir el tanteador, mientras que Miguel Guajardo recortó la distancia al 87´.