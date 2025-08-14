Santos de Castaños domina a HOK con marcador 3-0

En uno de los encuentros más reñidos de la jornada, el equipo de Paliduchos se llevó los tres puntos al imponerse con un marcador de 7-5 sobre la escuadra de Patos, en un partido de ida y vuelta repleto de goles y jugadas de alto nivel.

Por los vencedores, el protagonismo ofensivo se repartió entre varios jugadores: Cristian Alejandro y Jaziel Calera aportaron un tanto cada uno, Edson López firmó un doblete, mientras que el MVP de la tarde fue Ricardo Puga, quien se despachó con 3 goles para apuntalar la ventaja.

Los emplumados, no se quedaron atrás en ofensiva. Gil Hernández y Bruno Alcalá descontaron con un gol respectivamente, mientras que Jesús Sierra se lució con un hat-trick que no bastó para evitar la caída.

VICTORIA SANTISTA

En la categoría Tercera Fuerza, el Santos de Castaños no dejó dudas de su superioridad y se impuso con autoridad ante el conjunto de HOK por marcador de 3-0.

Los tantos de la victoria fueron obra de Dante Rodríguez, Aldair Espinoza y Saúl Torres, quienes marcaron un gol respectivamente, para sellar un triunfo que deja a la escuadra santista bien posicionada en la clasificación.

JUMAR JR. FUE MEJOR

En otro cotejo correspondiente a la división de Segunda, Jumar Jr. mostró una ofensiva avasallante y venció con claridad a Buenos Aires por marcador de 6 goles a 3.

La ofensiva de Jumar Jr. fue contundente y variada; Cristian Menchaca, Edmilson Rodríguez, Axel Morales, Víctor de la Rosa, Ángel Morales y Johan Arenas contribuyeron con un tanto para soportar la ventaja, a la vez que por los bonaerenses, Vicente Valdez, Ali Murillo y Ángel Orozco acortaron distancias con un tanto cada uno.