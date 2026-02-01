Fidalgo busca un lugar en la Selección Mexicana tras su fichaje con el Betis

La vida de Álvaro Fidalgo cambió a partir de 2021 cuando llegó a México y tras un paso brillante, volverá a tornarse diferente.

Con su periplo a España, punto en el que comenzó su carrera en Madrid, cumple el sueño de jugar en Primera División. Lo hará con el Real Betis cuando antes con el Real Madrid sólo pudo alcanzar una participación en la Copa del Rey.

El llamado que le hizo Santiago Solari, quien lo conoció en las párvulas del Real Madrid para que reforzara al América cambió la vida por completo del Maguito, quien incluso se hizo mexicano.

Álvaro Fidalgo llegó en febrero de 2021 a jugar en el América. De acuerdo a las legislaciones deportivas para ser elegible por la Selección Mexicana debe pasar en el país al menos cinco años laborando.

Cuidadosamente esperarán este tiempo y el acuerdo con el Betis se hará a partir del 3 de febrero para que oficialmente cumpla el reglamento de nacionalidad y con ello pueda seguir en el camino del Tri.

El asunto de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana es algo que está finiquitado desde hace tiempo. Para Javier Aguirre es un jugador sustancial con una calidad inigualable entre las opciones que tiene en el Tri.

Incluso, la opción de jugar en España es algo que, comentan desde el Club América, se habló con Javier Aguirre. Fidalgo tiene la opción de ser mundialista por México y no lo echará en saco roto. La promesa es que pueda jugar para marzo en el partido ante Portugal.

Cuando comentó con Aguirre la opción de irse a España, por supuesto que se la aplaudió. Para el técnico de México, todo aquel jugador que vaya a una liga europea tiene un plus y gran avance en su lista.

Así que con ello, el Maguito Fidalgo rompe dos botellas de una pedrada. Cumple el sueño de jugar en Primera División en su país de origen y se encamina con más firmeza a estar en el Mundial con México.

Eso sí, Aguirre le advirtió que debe elevar su nivel como el que tenía hace un año en donde era infaltable para las Águilas.