Álvaro Fidalgo se muestra optimista sobre su futuro en la selección mexicana

En los dos partidos que disputó con la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo mostró que tiene argumentos para estar en la Copa del Mundo de 2026. El naturalizado dejó buenas sensaciones en esta Fecha FIFA.

Sin embargo, el futbolista del Real Betis pidió calma sobre su lugar en el Mundial. El ex del América asegura que seguirá con el trabajo en su equipo en busca de subirse a la justa mundialista. "No, esa pregunta no va. Por supuesto que no (se ve en el Mundial). Hay grandísimos jugadores, hay que hacer méritos, seguir jugando, seguir creciendo, bueno, quedan partidos y al final, el que decide es Javier Aguirre", declaró tras el empate contra Bélgica.

Fidalgo se va conforme con lo mostrado por el equipo en el choque contra la Selección de Bélgica. Considera que la primera mitad del equipo fue clave para estar cerca de llevarse el triunfo. "Siento que fue una primera parte en la que tuvimos mucho control, tuvimos ocasiones, siento que para todos fue muy positivo, para seguir creciendo. Es el camino, lo que hay que hacer, pero quedan muchas cosas para lo que viene", aseveró el Maguito.

Álvaro aprovechó para manifestar su agradecimiento por cómo lo recibieron en este primer llamado con la Selección Mexicana. "Lo primero que todo, muchas gracias a todos, estoy muy contento de poder representar a México, creo que fueron dos buenos partidos", concluyó el canterano del Real Madrid.

Fidalgo se convirtió en futbolista elegible desde el mes de febrero; sin embargo, no pudo ser llamado hasta esta Fecha FIFA de marzo debido a su cambio de las Águilas al Real Betis.