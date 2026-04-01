Álvaro Morales asume como director técnico del Peluche Caligari

El gran periodista Álvaro Morales dio a conocer en la señal de ESPN que dará inicio a su faceta como director técnico, pero no abandonará sus espacios habituales en la famosa señal de contenidos deportivos.

Durante el anuncio, Morales aclaró que seguía en negociaciones con el equipo que está interesado en sus servicios como estratega, pero el propio equipo, algunas horas después, le dio la bienvenida con trato de "profe", cual debe ser. Se trata ni más ni menos que del Peluche Caligari, uno de los equipos más populares y con mayor historia dentro de la Kings League Américas. Su origen se remonta a la mítica serie de internet "Pelusa Caligari", creada por el YouTuber Gabriel Montiel (Werevertumorro), la cual parodiaba el mundo del fútbol y se convirtió en un fenómeno de culto en México.

"¿Polémico? Sí ¿Extremista? También, pero es lo que el caligarismo necesita en estos momentos, alguien forjado desde la ferocidad del fútbol mexicano. Démosle la bienvenida al timonel del #caligarismo a @AlvaritoMorales ¡¡Enhorabuena, profe!! (los signos ortográficos son de quien esto redacta).

En el ámbito de los deportes, es común que exjugadores den el salto a diversos espacios de los medios de comunicación. De, digamos, Raúl Talán, que cuando colgó los guantes de boxeo se unió a la redacción del periódico El Universal, al Tuca Ferretti, todo un clásico del fútbol mexicano, como jugador y como uno de los técnicos más respetados de la Liga MX, cuya acaso inesperada incursión en las mesas de debate y análisis, precisamente en ESPN, ha sido una sorpresa para los aficionados.

Sin embargo, el paso en sentido contrario, del periodismo al área técnica, no es un asunto frecuente en México. Álvaro Morales ahora abre esa puerta. Apasionado del béisbol, vio en el balompié el deporte en que se hizo para sí mismo un personaje polémico y con miles de seguidores en redes sociales. Ahora tendrá su oportunidad al frente de un equipo de fútbol.