Alpine aplasta a Notaría Maldonado en jornada 18

Amador Iglesias y Alfonso Hernández conformaron una dupla letal y lideraron juntos el ataque con el que Alpine goleó 6-1 a Notaría Maldonado, en partido disputado el pasado domingo dentro de la jornada 18 del balompié municipal.

Iglesias se hizo presente en el marcador de forma tempranera para adelantar al conjunto dirigido por Santos García. El ofensivo castañense firmó el 1-0 al minuto 17, y unos instantes después, al ´19, volvió a anotar para incrementar la ventaja.

Los notarios encontraron el gol del descuento al minuto 21, por conducto de Brandon Martínez, pero Alpine no bajó el ritmo de juego y volvió a despegarse. Ángel Ferrel contribuyó con un tanto al ´28 y Cristian Espinoza hizo lo propio al ´34 para poner los cartones 4-1.

En la parte complementaria, la escuadra de negro mantuvo el dominio del partido y logró hacer más extensa la ventaja. Alfonso Hernández se despachó con goles a los minutos 57 y 67, con los que le puso el cerrojo a la victoria y de paso refrendó su paso rumbo al bicampeonato de goleo.