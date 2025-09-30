Deportivo Aviación aplasta a Colonia Picazo con marcador 11-0

La defensiva de la Colonia Picazo no tuvo la capacidad para hacerle frente al ataque del Deportivo Aviación y el conjunto fronterense terminó definiendo el partido con un escandaloso marcador de 11-0, al enfrentarse en la jornada 10, dentro de la categoría 40 años y más.

Alberto Espinoza salió a la cancha con la puntería bien afinada y firmó 4 anotaciones para encabezar la goleada de la Aviación, secundado por Abdiel Galván quien contribuyó con 3 tantos, mientras que César López y Cristian Duarte se unieron a la causa con dobletes para hacer más abultada la diferencia.

Con este resultado, el Deportivo Aviación se consolidó como líder de la competencia con 25 puntos, conservando aún la etiqueta de invicto. Por su parte, la Colonia Picasso se quedó con una sola unidad en el penúltimo puesto de la tabla.

TIGRES DIO ZARPAZO AL POLONIA

Con una letal actuación de Marco Antonio Puente, los Tigres de El Pueblo vencieron a domicilio a la escuadra de Polonia por marcador de 3-1, en la categoría 48 años y más.

Puente se despachó con anotaciones a los minutos 5 y 12 para darle una tempranera ventaja a la escuadra felina, la cual redondeó José Robles con un tanto al ´80, a la vez que los polacos encontraron el gol de la honra al ´52 por medio de Oscar Flores.