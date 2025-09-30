Jaguares y Olimpo destacan en jornada deportiva

En partido de la categoría Varonil, los Cuervos sacaron la casta y vinieron de atrás para imponerse en tres sets frente al equipo de Halcones, en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Los Halcones dominaron el primer capítulo de forma clara, sellando parciales de 25-17 para tomar la delantera. Sin embargo, los Cuervos tuvieron una charla fuerte en el entretiempo, corrigieron la estrategia y regresaron a la cancha con otra cara para gestar la remontada.

Los emplumados negros empataron el partido con cartones de 25-19 en el segundo set, mientras que en el tercer capítulo le dieron la vuelta al encuentro con un claro 15-10, para agenciarse un valioso triunfo.

GANARON JAGUARES Y OLIMPO

En otro de los encuentros más destacados de la jornada del pasado domingo, el equipo de Jaguares sólo requirió de dos sets para conseguir la victoria ante Sharks. Los felinos ejercieron una clara superioridad que se reflejó en los parciales de 25-16 y 25-23 para definir por la vía rápida.

Por su parte, la escuadra de Olimpo no tuvo mayores dificultades para agenciarse la victoria ante Warriors, en dos sets. Los olímpicos dominaron el primer set con un ajustado 25-22, mientras que en el segundo episodio mantuvieron su hegemonía con cartones de 25-18, con los que consumaron el triunfo.