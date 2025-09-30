Felipe Jesús Martínez brilla con 4 goles en victoria de Brujas

La escuadra de Brujas se presentó en el Torneo Otoño-Invierno de la Liga Mayor de Fútbol con una contundente victoria de 7 goles a 3 sobre el Deportivo Pegasso, en partido correspondiente a la jornada inaugural.

Felipe de Jesús Martínez destacó como el jugador más valioso de la confrontación que se escenificó en la cancha del Cecytec, el pasado fin de semana. El dorsal "10" de Brujas hizo alarde de su contundencia y firmó 4 anotaciones para liderar el triunfo.

A su vez, Gerardo Jiménez contribuyó con un tanto al igual que César López y Martín Romero, para darle tintes de goliza al marcador. Por su parte, el conjunto pegassero respondió con un par de dianas de Mauricio Luna, y un tanto de José María Ríos, lo que sólo alcanzó para darle un poco de decoro al resultado final.

VILLARREAL SE LLEVÓ "OREJAS Y RABO"

El conjunto de Ferretara Villarreal sumó sus primeros 3 puntos de la campaña tras vencer a los Toros del Atlético Español con un claro 3-0, en encuentro que sostuvieron en la cancha de la Secundaria 1.

José Lara apareció de forma tempranera para poner al frente al cuadro ferreterista, mientras que Luis Pérez y Ariel Valdez lo secundaron con anotaciones para remachar la primera victoria del certamen otoñal, en el balompié de veteranos.