Armando Lucio y Eduardo Macías destacaron en las victorias de los Piratas sobre los Nationals en la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Por Edson Rojas - 29 septiembre, 2025 - 05:21 p.m.
Piratas arrasan con Nationals en la Liga de Béisbol Gilberto Felán

Con una sólida exhibición de bateo, los Piratas se apuntaron un par de victorias en la fecha 11 de la Liga de Béisbol Gilberto Felán, a costa de los Nationals.

En el primer duelo del doble cartel que se libró en el campo 3 del Deportivo AHMSA, los filibusteros elaboraron un rally de 6 carreras en la séptima entrada para sellar un triunfo por pizarra de 12-5. Armando Lucio comandó la artillería al pegar de 3-2 con un cuadrangular en el séptimo rollo, mientras que Eduardo Macías se fue de 5-3 con una tercia de anotaciones aportadas.

Por su parte, el abridor Ricardo Gutiérrez trabajó 6 entradas completas para acreditarse el éxito, mientras que Erik Martínez sufrió el descalabro.

Posteriormente, Juan Carlos Sánchez destacó en el montículo con una dominante actuación y su ofensiva lo respaldó oportunamente, para gestar la victoria de Piratas por pizarra de 8-2, para sentenciar la limpia sobre la escuadra nacionalista.

Osvaldo Hernández, Pedro Delgado y Armando Lucio elaboraron una triple producción en el primer capítulo para comenzar a forjar la ventaja filibustera; a su vez, Armando Valdez, Ramón Bueno y Eduardo Macías sumaron otras 3 carreras en la cuarta tanda para reforzar el dominio en el score.

Sánchez se anotó el acierto mientras que Leo Treviño cargó con la derrota, enfrentando a un poderoso ataque comandado por Osvaldo Hernández quien pegó de 4-3 y Eduardo Macías de 3-2.

