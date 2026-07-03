América confirma la salida de Néstor Araujo tras 4 años en el club

Tras 4 años vistiendo los colores del América, Néstor Araujo salió oficialmente del conjunto azulcrema, mismo con el que ganó 3 títulos de Liga MX, 1 Campeón de Campeones, 1 Campeones Cup y 1 Supercopa MX.

América realizó su primera parte de la pretemporada en España y disputó un compromiso amistoso en el que salió con el puño en alto, sin embargo, la presencia de Araujo en la zaga de Coapa no fue requerida, dándole prioridad a jugadores como Miguel Vázquez y Ramón Juárez, quienes esperan la llegada de Sebastián Cáceres e Israel Reyes tras el Mundial 2026.

Guillermo Almada fue presentado de manera oficial como Director Técnico de América de cara al Apertura 2026 de la Liga MX y, horas después de su primera conferencia de prensa, las Águilas anunciaron mediante sus redes sociales la salida de defensor mexicano de 34 años que fue severamente criticado durante sus últimos meses en la institución.

"Gracias por haber defendido nuestros colores, Néstor Araujo. Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos", se puede leer en la publicación de América.

La afición de América celebró la salida de Néstor Araujo del combinado que hará su debut en el Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio desde la cancha del Estadio Corregidora ante Querétaro:

"Una de las mejores noticias en toda mi vida!!!!!"

"Bendito dios ya se fue nada más nos falta Baños".

"Hasta me metí a ver si si era la página oficial no mamen que alegría".

"Estaba llorando por la eliminación de Cabo Verde ahora voy a llorar de felicidad con la salida de este kbron que nos hizo perder el avance a la siguiente ronda en Concacaf.