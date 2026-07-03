ÚLTIMA HORA: México vs Inglaterra CAMBIA DE HORARIO, será al MEDIO DÍA

El partido entre México e Inglaterra por los Octavos de Final del Mundial 2026 podría disputarse antes de lo previsto debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para la Ciudad de México.

El encuentro, originalmente programado para las 18:00 horas del domingo 5 de julio, se jugaría a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. La modificación respondería al pronóstico de tormentas eléctricas emitido para ese día por el Servicio Meteorológico Nacional.

La medida tendría como objetivo reducir riesgos derivados de la actividad eléctrica prevista durante la tarde y noche en la capital del país.

Detalles confirmados

El compromiso se celebrará en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana buscará su clasificación a los cuartos de final luego de eliminar a Ecuador en la ronda anterior.

No sería la primera ocasión en que el clima altera la programación de un encuentro del Tricolor en esta Copa del Mundo. El duelo frente a Ecuador, también disputado en el Estadio Azteca, comenzó una hora más tarde debido a una tormenta eléctrica en la zona, antes de la victoria mexicana por 2-0.

Durante el torneo, las condiciones climáticas también han afectado otros partidos. Uno de los casos ocurrió en el encuentro entre Francia e Irak, celebrado en Filadelfia, donde el inicio del segundo tiempo fue retrasado tras activarse los protocolos por tormenta eléctrica y solicitar a los asistentes resguardarse dentro del estadio.

Impacto en la comunidad

El posible cambio de horario para el México vs Inglaterra también genera incertidumbre sobre el partido entre Brasil y Noruega, previsto para las 14:00 horas del mismo domingo, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre modificaciones para ese compromiso.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en Miami, donde este viernes está programado el partido de Argentina y el pronóstico contempla posibles tormentas eléctricas durante algunos periodos de la tarde y la noche.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y Conagua, para el domingo 5 de julio se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México con una probabilidad del 60 %, temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Durante la noche continuarán los chubascos con la misma probabilidad y temperaturas de entre 15 y 17 grados.