Isaac del Toro emociona a aficionados en Barcelona: presentación del Tour

El ciclista Isaac del Toro volvió a encender el ambiente previo al Tour de Francia. El mexicano fue uno de los más ovacionados durante la presentación oficial del equipo en Barcelona, donde decenas de aficionados lo rodearon entre gritos, fotografías y solicitudes de autógrafos.

El Torito fue recibido con entusiasmo por la comunidad mexicana radicada en España, que convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados de la jornada. Videos difundidos en redes sociales muestran al corredor asediado por el público, en una escena que reforzó su creciente popularidad internacional.

El Tour de Francia comenzará este sábado en Barcelona, con los equipos instalados desde días antes para los actos oficiales. Del Toro se robó parte del protagonismo en la presentación, donde compartió escenario con figuras como Tadej Pogacar. "Hay varios corredores que pueden aspirar a la victoria, incluido este chico que está a mi lado", dijo el jueves en conferencia de prensa, en referencia a Del Toro.

El ciclista de 22 años llega tras una temporada destacada, con triunfos en pruebas como el UAE Tour y la Tirreno-Adriático, además de un segundo lugar en el Giro de Italia del año pasado. Su progresión lo ha colocado como una de las figuras emergentes del pelotón mundial.

Pese al entusiasmo generado a su alrededor, Del Toro mantiene el discurso de apoyo a su líder de equipo. "Es un sueño estar en la salida del Tour, con el mejor equipo del mundo, ayudando a Tadej. Me siento privilegiado", sostuvo Del Toro.

La expectativa en torno al mexicano no sólo crece dentro del pelotón, sino también entre los aficionados. En Barcelona, su presencia provocó una respuesta que pocos ciclistas jóvenes han experimentado en la antesala de una gran vuelta.

Con el inicio del Tour de Francia a la vuelta de la esquina, Del Toro se perfila como una de las historias a seguir, ya sea en el rol de gregario o como posible sorpresa en la clasificación general.