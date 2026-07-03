¿DONDE VER? Argentina se enfrenta a Cabo Verde en Miami

MIAMI, Estados Unidos.- El Hard Rock Stadium se prepara para recibir un choque de contrastes en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, se enfrentará a la sorpresiva escuadra de Cabo Verde en los dieciseisavos de final. Este compromiso se perfila como una batalla épica al estilo de David contra Goliat, donde los sudamericanos buscan afianzar su camino al bicampeonato mundial y los africanos sueñan con concretar el mayor milagro en la historia del fútbol internacional.

Argentina, vigente campeona, busca el bicampeonato en el Mundial.

El astro Lionel Messi regresa a lo que es su casa en Miami, a escasos kilómetros de su club habitual. El capitán de la Albiceleste encabeza la tabla de goleo del certamen con seis anotaciones y buscará extender su récord histórico en las citas mundialistas. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega en plenitud física después de haber rotado piezas en su último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania, donde sumaron un paso perfecto junto a las victorias iniciales contra Argelia y Austria.

Cabo Verde hace historia al ser el país más pequeño en llegar a esta fase.

Por su parte, Cabo Verde ha capturado la atención global tras convertirse en el país más pequeño en clasificar a las rondas de eliminación de un Mundial. El combinado liderado por el guardameta Vozinha llega con la moral en alto luego de registrar valiosos empates frente a campeones históricos como España y Uruguay. La figura del portero caboverdiano ha cobrado una dimensión mediática sin precedentes gracias a sus destacadas atenciones bajo los tres palos, lo cual eleva las expectativas para este inédito cruce.

La transmisión del partido será a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Para los aficionados en México que deseen seguir el partido de Argentina vs Cabo Verde en los dieciseisavos de final, la transmisión en vivo estará disponible este viernes 3 de julio a partir de las 16:00 horas, tiempo del centro del país. El juego se podrá sintonizar en televisión abierta por las señales de Azteca 7 y Canal 5, además de TUDN en cable.