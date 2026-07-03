Real Madrid rompe el silencio y desmiente rumores sobre Enzo Fernández

Real Madrid emitió un comunicado oficial para aclarar las versiones que lo vinculaban con un posible fichaje de Enzo Fernández, luego de que el mediocampista argentino fuera relacionado con el conjunto español tras su destacada temporada con Chelsea.

A través del documento difundido en sus redes sociales oficiales, la institución madridista aseguró que no existe ningún interés en contratar al volante de la Selección Argentina, quien se prepara para enfrentar este viernes a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Comunicado oficial del club

En el comunicado, el club afirmó que no ha realizado ninguna gestión, ni de manera directa ni indirecta, con el objetivo de incorporar al futbolista y dejó en claro que tampoco tiene previsto avanzar en una operación de ese tipo.

Asimismo, Real Madrid expresó su máximo respeto por Enzo Fernández y destacó la buena relación institucional que mantiene con Chelsea. En ese contexto, explicó que decidió pronunciarse públicamente para desmentir de forma categórica las especulaciones surgidas en los últimos días, al considerar que carecen de fundamento.