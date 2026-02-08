Premiación del Campeonato Nacional de Béisbol U-15: Nuevo León brilla

Tras la conclusión del Campeonato Nacional de Béisbol U-15 de FEMEBE, se llevó a cabo la premiación a los mejores equipos y jugadores de la competencia, el cual contó con la participación de 16 selecciones de diferentes estados del país.

El trofeo principal y la ovación más estruendosa se la llevó el equipo de Nuevo León, el cual alzó en todo lo alto el trofeo de campeón, secundado por su lanzador estelar, Ángel Ponce, quien fue el MVP de la final, mientras que el representativo de Baja California recibió un decoroso subcampeonato.

En el plano individual, el coahuilense Víctor Posada fue coronado como campeón pitcher, tras finalizar la justa con marca perfecta de 2-0 y una efectividad de .53; por su parte, el yucateco Yadier Acosta fue campeón bateador al promediar .600, mientras que el tamaulipeco Raymundo de Anda lideró el departamento de cuadrangulares con 2 batazos de vuelta entera.

A su vez, el neoleonés Santiago Villanueva y el yucateco Eleazar Chan fueron los lanzadores con más ponches recetados, al registrar 20 respectivamente, mientras que Alejandro Martínez de Sinaloa lideró en robo de bases, con 9.