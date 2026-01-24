Medios brasileños ponen en duda el fichaje de Raphael Veiga por el América

El Club América está a un paso de concretar a su último refuerzo para el torneo Clausura 2026. Las conversaciones con Palmeiras avanzaron de forma positiva y ya existe un acuerdo de palabra entre ambas instituciones para que Raphael Veiga se convierta en nuevo jugador azulcrema, a falta de completar los trámites administrativos.

No obstante, desde Brasil han surgido advertencias sobre el estado futbolístico del mediocampista.

La negociación y el esquema de contrato

La negociación se cerró bajo el esquema de préstamo con compra obligatoria. En este formato, América cubrirá solo una parte del monto total pactado y se hará cargo del salario íntegro del jugador, que ronda los 2.7 millones de dólares anuales. Antes de oficializar el registro, la directiva de Coapa debe liberar una plaza de No Formado en México, ya que actualmente el plantel tiene cubierto el límite de extranjeros. En ese contexto, Víctor Dávila y José Zúñiga aparecen como las principales opciones para dejar el equipo.

Debate sobre el rendimiento de Veiga

Más allá del tema reglamentario, la posible salida de Veiga del Palmeiras ha generado debate en su país. El futbolista de 30 años no atraviesa su mejor etapa deportiva, situación que influyó para que el club brasileño aceptara la negociación con el América.

Algunos medios en Brasil han analizado el momento del jugador y del equipo en general. El portal TMC señaló que el bajo rendimiento no solo afecta a Veiga, sino a varios elementos que formaron parte de etapas recientes exitosas del club paulista. Desde esa perspectiva, se habla de un desgaste colectivo dentro del plantel.

El periodista André Galvao fue contundente al referirse a la situación. En su análisis, aseguró que la salida de Veiga responde a su nivel actual y lo incluyó dentro de un grupo de jugadores cuyo ciclo considera terminado, afirmando que el rendimiento del equipo no ha estado a la altura de las expectativas.

Últimos detalles para completar la operación

Mientras tanto, el América continúa ajustando los últimos detalles para completar la operación y cumplir con los requisitos administrativos necesarios, a la espera de definir los movimientos finales que le permitan registrar al mediocampista brasileño para el Clausura 2026.