Naomi Osaka se retira del Australian Open 2026 por lesión abdominal

La dos veces campeona del Abierto de Australia, Naomi Osaka, anunció su retiro del torneo este sábado, citando una persistente lesión abdominal. La decisión, tomada apenas unas horas antes de su partido de tercera ronda, pone un final abrupto a su participación en el primer Grand Slam de la temporada 2026, donde se perfilaba como una de las figuras estelares.

La tenista japonesa, actualmente clasificada en el puesto 17 de la WTA, debía enfrentarse a la australiana Maddison Inglis en la Rod Laver Arena. Con su retiro, Inglis avanza automáticamente a los octavos de final por "walkover", logrando su mejor resultado histórico en un torneo de esta categoría.

¿Qué provocó el retiro de Osaka?

Osaka explicó a través de sus redes sociales que las molestias comenzaron a intensificarse durante su victoria previa contra Sorana Cîrstea. "Es una lesión que he tenido un par de veces antes y pensé que podría superarla. Jugué mi último partido con dolor, pero tras el calentamiento de hoy, empeoró significativamente", declaró la jugadora de 28 años. La cuatro veces ganadora de Grand Slams también reflexionó sobre los retos físicos tras su regreso al circuito profesional después del nacimiento de su hija en 2023. "Mi cuerpo cambió bastante después del embarazo, por lo que tengo que ser extremadamente cautelosa", añadió, subrayando que se someterá a pruebas médicas profundas para determinar un tratamiento a largo plazo.

Impacto de la lesión en el torneo

El retiro de Osaka es una pérdida sensible para el torneo, no solo por su nivel deportivo sino por su impacto mediático. En esta edición, la japonesa captó la atención global tanto por su sólido tenis como por su vanguardista atuendo inspirado en medusas, diseñado por Ambush, que se volvió viral en las primeras rondas.

A pesar de la decepción, Osaka se mostró optimista sobre su estado físico general: "Me siento muy bien en cuanto a condición física, excepto por este problema abdominal. Me rompe el corazón parar aquí, pero no puedo arriesgarme a un daño mayor si quiero volver pronto a las canchas".