América clasifica a la Liguilla entre polémica arbitral y dramatismo en la Liga MX

La recta final de la Liga MX se vive con alta intensidad y una fuerte carga de polémica, donde el América vuelve a colocarse en el centro de la conversación. La jornada de martes dejó una serie de episodios que combinan decisiones arbitrales discutidas, resultados sorpresivos y equipos que luchan por mantenerse en la pelea rumbo a la Liguilla.

El conjunto azulcrema logró una victoria de 3-2 sobre León gracias a un penal señalado tras la intervención del VAR y la revisión del árbitro César Ramos Palazuelos. La jugada generó debate por una posible falta previa y por la interpretación sobre una mano dentro del área. A pesar de la controversia, Alejandro Zendejas convirtió desde los once pasos con un disparo preciso que terminó por inclinar el marcador.

La controversia del penal

Más allá de la decisión arbitral, América mostró momentos de dominio al colocarse con ventaja de dos goles, aunque permitió la reacción de León, que empató en cuestión de minutos. Con este resultado, el equipo queda prácticamente dentro de la Liguilla, dependiendo únicamente de una combinación poco probable de resultados para quedar fuera.

Otros resultados destacados

En paralelo, otros encuentros también aportaron al dramatismo de la jornada. Pumas logró una remontada destacada tras ir perdiendo 0-2 frente a Juárez, impulsado por una expulsión clave que cambió el rumbo del partido y le permitió escalar posiciones en la tabla general.

Por su parte, Cruz Azul continúa generando dudas tras empatar con Querétaro, un rival con menor puntaje y valor de plantilla. El desempeño del conjunto cementero deja incertidumbre de cara a la fase final, donde incluso podría perder posiciones dependiendo de futuros resultados.

Expectativas en la Liga MX

Mientras tanto, la actividad en otras plazas como Mazatlán, Guadalajara y Tijuana mantiene la expectativa en aumento, con varios equipos aún en disputa por un lugar en la Liguilla. La combinación de resultados en estos escenarios podría definir el destino de varios clubes.

Así, entre decisiones arbitrales cuestionadas, remontadas inesperadas y actuaciones irregulares, el cierre del Clausura 2026 se consolida como un capítulo cargado de tensión, donde la frase "penal para el América" vuelve a resonar como símbolo de polémica y debate en el futbol mexicano.