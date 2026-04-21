Club Acereros logra victorias en Sabinas durante la Temporada Juvenil 2026

El Club Acereros hizo valer la localía en las categorías Pee Wee y Junior con triunfos sobre Ducks, en una fría pero intensa jornada disputada el pasado domingo durante la fecha 4 del calendario regular de la Temporada Juvenil 2026.

En el arranque de la triple cartelera, los Steelers movieron las cadenas con autoridad y encontraron la zona de anotación en momentos clave para apuntarse el triunfo por marcador de 12-6. Posteriormente, en la categoría Junior, la "cortina de acero" volvió a imponer condiciones en las trincheras y sacó una apretada victoria de 2-0 en un auténtico duelo defensivo, donde cada yarda se peleó férreamente.

Por su parte, los Ducks respondieron con una ofensiva explosiva en la categoría Midget, ejecutando jugadas de largo yardaje y capitalizando errores defensivos para firmar una blanqueada de 28-0, consolidándose como un equipo que avanza sin freno hacia playoffs.

En Sabinas, la jornada también dejó intensas acciones. En Pee Wee las Panteras arrollaron 20-0 a los Búfalos, mientras que estos respondieron en Midget con una victoria de 30-6 para saldar cuentas con los felinos. Ya en el cierre de la cartelera, la "marabunta roja" selló su segundo triunfo del día con una contundente blanqueada de 34-0 sobre los Cheyennes.