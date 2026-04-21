Cubs arrasan con Gladiadoras: victoria de 24-4 en softbol

Las Cubs tuvieron una práctica de bateo y en 5 entradas labraron una contundente victoria por pizarra de 24 carreras a 4 sobre la escuadra de Gladiadoras, en disparejo duelo que libraron el pasado sábado en la novena serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Carmen Mata destacó en la registradora al conectar de 4-3 con un jonrón de campo y 4 rayitas pintadas, Yenifer Treviño se fue de 2-2, Jeny Mata bateó de 4-2 y Yoseline Viera disparó 2 hits en 3 turnos, aportando 3 anotaciones, para comandar la ofensiva ganadora.

Desde el primer rollo, las Cubs dieron una muestra de su poderío al fabricar un rally de 7 carreras para tomar la ventaja; después, Viera y Mata sumaron un par de rayitas en la segunda tanda para ampliar la diferencia, mientras que el triunfo fue remachado con una producción de 9 anotaciones en la cuarta entrada, la cual fue liderada por Mata con jonrón y Cinthia de la Rosa con un triplete.

Por su parte, las Gladiadoras estrenaron el score en la parte alta del primer capítulo con un solitario timbre de Yadira Peña, luego Dulce Rodríguez y Melody Cuadras anotaron la segunda tanda, mientras que Peña volvió a cruzar el plato en el tercer rollo para recortar la diferencia.

Sobre el centro del diamante del campo de la Unidad Deportiva, Ana Mata tuvo una dominante salida de 4 innings en los que apenas le conectaron 5 hits y le hicieron 5 carreras, a cambio de un ponche, para anotarse el acierto con un certero respaldo de su artillería, a la vez que Wendoline Cuadros salió con la derrota tras lanzar 5 entradas completas.